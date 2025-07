Alexis Saelemaekers, esterno del Milan, dopo la passata stagione in giallorosso tra un inizio difficile condizionato dagli infortuni e un finale degno di nota, torna in rossonero nonostante la Roma tentò di trattenerlo nella Capitale. Ormai nel progetto tecnico di Max Allegri, Alexis ha rilasciato una intervista alla Gazzetta dello Sport parlando del nuovo inizio in rossonero e del passato in giallorosso. Ecco alcune delle sue parole:

Iniziamo da qua: Saelemaekers, è felice di essere di nuovo al Milan?

“Ovviamente sì. A Bologna e a Roma da professionista ho dato tutto me stesso. In una parte della mia testa, però, il Milan e la speranza di tornare qui ci sono sempre stati. A questo club, ai suoi tifosi e all’ambiente rossonero sono rimasto affezionato”.

Infatti contro il Milan non ha segnato né in rossoblù né in giallorosso.

(Ride) “Non potevo farlo”.

Lo sa che ora al Milan dovrà ripetersi sui livelli dello scorso anno alla Roma?

“Ci proverò. Questa è la mia seconda casa ed è bello aver ritrovato tante persone che mi vogliono bene e a cui io voglio bene”.