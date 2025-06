Corriere dello Sport (C. Zucchelli) – La Roma vorrebbe acquistarlo ma Saelemaekers vale più del doppio rispetto a settembre. Il Milan farà decidere ad Allegri se tenerlo o meno, ma le possibilità sono concrete. “Ancora devo parlare con Allegri ma restare al Milan è un opzione che mi piace”, dice dal ritiro della nazionale.

La trattativa tra Roma e Milan è in stand-by dopo i contatti delle scorse settimane. Solo dopo che Allegri lo avrà valutato si capirà di più su di lui. Ghisolfi non vuole spendere più di 10 milioni per il suo cartellino.