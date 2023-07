Corriere dello Sport (R. Maida) – Se il mattino si vede da un “buongiorno”, Marcel Sabitzer può davvero diventare il grande colpo per il centrocampo della Roma. Il giocatore austriaco, che è di proprietà del Bayern Monaco ma nell’ultimo semestre è stato prestato al Manchester United, ha postato su Instagram una foto in costume, con il mare tropicale e i bungalow di lusso sullo sfondo, e appunto la scritta Buongiorno. Così, in italiano. E’ il classico indizio social che conferma una trattativa in corso. Tiago Pinto, sollecitato da Mourinho, sta accelerando per completare il prima possibile la rosa.

Velocissimo in progressione (riesce a correre a 33,7 chilometri orari) e quindi bravo nel ribaltare l’azione, ha capacità di inserimento ed è dotato di un forte tiro dalla distanza, anche su punizione. Ma conosce anche i tempi del gioco ed è bravo a tenere compatta la squadra quando la squadra perde il possesso del pallone.

In certe situazioni può essere utilizzato anche da trequartista, proprio per la pericolosità negli ultimi trenta metri. In più ha la personalità del leader, dote naturale che per Mourinho ha un peso fondamentale. La controindicazione? Nelle ultime due stagioni non ha brillato. Quando ha dovuto fare il salto di qualità, passando dal Lipsia al Bayern, si è fermato.

Ma per la Roma sarebbe comunque un ottimo innesto. Se Mourinho volesse giocare con il 3-5-2, come dimostra la lavagna pubblicata ieri mattina, Sabitzer sarebbe una delle mezzali insieme a Pellegrini, Aouar e Bove, mentre Cristante e Matic si alternerebbero nel ruolo di mediano davanti alla difesa. Diventerebbe un reparto completo, con due specialisti per ruolo. E’ comunque questo il profilo che la Roma sta cercando. Se Tiago Pinto non riuscisse a chiudere con Sabitzer, proverebbe ad agganciare un centrocampista con caratteristiche simili che sappia aggiungere qualità alla squadra. Uno di questi è il giapponese Kamada, che è svincolato e ancora non ha firmato per nessuno dopo aver salutato all’Eintracht.