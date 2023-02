Sabatini sull’esonero di De Rossi: “Mi ha ferito profondamente. Daniele sarà presto un gigante” – FOTO

Walter Sabatini, sul suo profilo Instagram, ha dedicato un post per commentare l’esonero di Daniele De Rossi alla Spal, con l’arrivo di Oddo sulla panchina del club ferrarese. Nel post, oltre una foto in cui l’ex dirigente della Roma abbraccia De Rossi, una lunga didascalia: “Mi ha ferito profondamente l’esonero di Daniele De rossi a Ferrara, anche perché io lo avevo spinto ad accettare l’incarico nonostante le sue inattaccabili perplessità. In questi pochi mesi ha navigato sempre nella tempesta ma la squadra, nonostante i risultati negativi, aveva una sua riconoscibilità. Daniele sarà presto un gigante e questa esperienza amara lo aiuterà nel suo percorso di crescita. Era e rimane un allenatore da scegliere, meglio tre mesi nella tempesta che un anno nella bonaccia“.