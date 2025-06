Secondo quanto ricostruito da Sandro Sabatini ha l’emittente radiofonica Radio Manàmanà Sport, tra il difensore della Roma Gianluca Mancini e l’ormai ex CT della nazionale Luciano Spalletti, ci sarebbe stato un diverbio che avrebbe portato alla non convocazione del centrale in nazionale per via delle sue abitudini riguardo alle ore di sonno.

Il giocatore avrebbe l’usanza di fare le ore piccole durante la notte e questo sarebbe andato di traverso a Spalletti che dopo un diverbio con il giocatore avrebbe deciso di virare su altre opzioni per sostituire i Calafiori nelle partite con la nazionale.

Il giocatore, sempre a quanto riferisce Sabatini in radio, terrebbe la televisione accesa soltanto per coinvolgere il sonno, e non per perdite di tempo. Ma tuttavia non sarebbe riuscito a convincere il tecnico, che anche grazie a questa piccolezza si è giocato il posto in nazionale facendo subentrare Gennaro Gattuso.