Sabatini: “Mai litigato con Totti, ma ero dalla parte di Spalletti”

Walter Sabatini ha rilasciato un’intervista a Il Foglio. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni in merito al rapporto con Francesco Totti:

“Io con lui non ho mai litigato. In quel periodo non era facile gestirlo perché si accendevano di continuo scintille tra lui e Spalletti. E io, ovviamente, stavo dalla parte dell’allenatore. Fra Totti e me c’è sempre stato rispetto, anche se da lui mi sarei aspettato di più nei rapporti e nella comunicazione con la squadra. Pensavo che, come leader e come uomo carismatico, avrebbe potuto costruire intorno a sé una granitica coesione e un comune ideale”.