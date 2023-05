Sabatini: “Inter favorita. Mi piacerebbe tornare alla Roma. Marquinhos l’acquisto di cui vado più fiero”

Walter Sabatini, ex ds della Roma, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano TuttoSport. Il dirigente ha parlato, tra le altre, del big match di questo pomeriggio tra Roma e Inter. Queste le sue parole?

“L’Inter. Per come sta giocando e per i risultati che sta ottenendo è un passetto avanti rispetto alle altre. Ma ripeto, un passetto, mica un chilometro. Mi sembra pure che adesso sia un po’ meno pazza. Ha trovato un sufficiente equilibrio. I nerazzurri hanno sicuramente perso troppe partite in Serie A quest’anno, ma sono pure in semifinale di Champions“.