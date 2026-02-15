Walter Sabatini, ex dirigente della Roma, ha rilasciato un’intervista a La Repubblica, parlando del progetto della Roma iniziato quest’anno e facendo anche un accenno sul big match di questa sera contro il Napoli.

Ecco le sue parole:

“Napoli-Roma mi incuriosisce. Racconta storie diverse e onestamente non vedo l’ora di godermele”.

Stasera chi vince?

“Impossibile fare un pronostico. Il Napoli è condizionato dalle assenze, quando non puoi contare su 4-5 titolari, è impossibile non avere contraccolpi. Il Napoli ha reazioni da grande squadra e un allenatore come Conte che trascina, ma ci ha abituato a un rendimento altalenante soprattutto per questioni contingenti”.

E la Roma?

“Ha risolto lacune offensive importanti a gennaio con un mercato di livello. Il progetto mi piace molto. C’è la giusta miscela tra giocatori fatti e giovani, che sono la base del calcio. Ghilardi, ad esempio, è cresciuto molto”.