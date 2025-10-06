Sabatini elogia la Roma: “Squadra in crescita, l’attacco troverà la via giusta”

Walter Sabatini torna a parlare della Roma e lo fa con la consueta lucidità, ai microfoni di “La Politica nel Pallone” su Rai GR Parlamento. L’ex direttore sportivo giallorosso ha analizzato il nuovo corso targato Gian Piero Gasperini, lasciandosi andare a un commento dal tono emblematico:

“Gasp ottavo re di Roma? Questo succederà per i suoi meriti nel guidare un gruppo di lavoro e perché Roma, come città, ha bisogno di un imperatore, di un re.”

Parole che racchiudono tutta la fiducia di Sabatini nel progetto. “Vedo la squadra migliorare di partita in partita e diventare più solida. Deve trovare immediatezza nelle conclusioni, poi sarà protagonista. In attacco non è un problema di un calciatore, ma di reparto. La Roma migliorerà, perché Gasperini ha sempre valorizzato i calciatori.”

Un’analisi lucida e incoraggiante, che si chiude con un pensiero per un altro volto noto del mondo giallorosso: Frederic Massara.

“La Roma sarà sempre la mia squadra. Massara ha lavorato tanto con me, poi ha dimostrato di essere bravo in autonomia, vincendo lo Scudetto al Milan. Spero possa riuscirci anche a Roma con tempo e pazienza. È difficile operare in un regime di austerità obbligata col fair play finanziario da rispettare. Ma Massara riuscirà a superare questa fase.”

Una visione chiara: per Sabatini, la Roma di Gasperini è in piena crescita e con la solidità costruita fin qui, il futuro può davvero tingersi di giallorosso.