Un’analisi lucida e carica di stima quella di Walter Sabatini, che ha commentato il posticipo tra Roma e Inter soffermandosi sulla crescita dei giallorossi nonostante la sconfitta.

Intervenuto a La Nuova Domenica Sportiva, l’ex dirigente ha sottolineato la solidità della squadra di Gasperini: “La gara ha confermato la forza dell’Inter, ma anche la consistenza della Roma, che ha fatto una buona prova. Gasperini deve puntare alla Champions, perché la squadra ha una sua identità chiara e gioca un calcio serio”.

Sabatini ha poi riservato parole di entusiasmo per Leon Bailey, al rientro dopo il lungo stop: “È arrivato un bellissimo messaggio da Bailey. Quando è entrato, mi si è accesa una speranza grande. Ha la qualità giusta per rilanciare l’attacco giallorosso. Se trova continuità, può diventare determinante”.

Infine, un pensiero anche per Chivu, definito “un mio pupillo”, con un plauso per il lavoro svolto finora sulla panchina nerazzurra.