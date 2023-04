Sabatini è sicuro: “Totti e Spalletti faranno pace”

Sulle colonne di Libero, è presente un’intervista a Walter Sabatini. L’ex direttore sportivo della Roma ha parlato dello scudetto del Napoli e, soprattutto, della possibile pace tra Luciano Spalletti e Francesco Totti. Di seguito le parole del dirigente:

“Questa di Napoli è un’estasi che gli farà dimenticare tutto il passato. Vincere uno scudetto in questo modo ripaga tutte le piccole delusioni del passato, non immaginate cosa succederà tra poche ore per le vie di Napoli? L’arroganza con cui ha vinto ha fatto diventare piccole piccole tutte le altre squadre”.

Ha stravinto il Napoli oppure hanno deluso le altre?

“Ha dominato il Napoli, punto e basta”.

Il miglior pregio di Spalletti?

La sua sensibilità calcistica”.

Il difetto?

“A volte non si accontenta, ed esagera. E quello che può essere considerato un vantaggio diventa un boomerang. A Napoli questo non è avvenuto”.

A proposito, farà finalmente pace con Totti?

“I segnali ci sono, assurda quella situazione da Guelfi e Ghibellini. Da tempo penso sia auspicabile un abbraccio tra questi due giganti del nostro calcio. I presupposti mi sembra ci siano tutti. Faranno pace i due, ne sono sicuro”.