La Gazzetta dello Sport – Dopo anni di distanza e l’annata super che sta facendo il PSG, l’ex direttore sportivo giallorosso, Walter Sabatini, torna a parlare dell’esperienza di Luis Enrique nella Capitale rilasciando un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole:

Sabatini, si ricorda di un certo Luis Enrique?

“Certo, ho affetto e stima profonda sia per l’uomo sia per l’allenatore. Me lo segnalò Dario Canovi, che era in contatto con il suo agente. Poi mandai Ricky Massara e Pasquale Sensibile a vedere un paio di partite del Barcellona B. E tornarono estasiati dal suo modo di giocare”.

Quanto è diverso oggi dall’allenatore visto a Roma?

“È cresciuto e invecchiato. Ma soprattutto è passato da una tragedia immensa come la scomparsa di Xenia, la figlia. Ma Luis ha saputo reagire in modo superbo, con una dignità eccezionale: non vuole essere compianto, consolato. È come se avesse un patto segreto e intimo con la figlia, quasi come se si parlassero. È una questione di fede e credo che ogni sua vittoria o esultanza sia dedicata alla bambina”.

Ma perché Luis Enrique a Roma non funzionò?

“Semplice, l’ambiente non lo ha trattato decorosamente, c’è chi lo chiamava addirittura Stanlio. E lui di tutto ciò rimase dispiaciuto. lo, Baldini e Pallotta lo abbiamo supplicato di restare, ma non ne ha voluto sapere. Il Psg ha rinunciato alla propria strategia di acquisire giocatori, puntando tutto sui giovani. Ecco, se a Roma avesse trovato la stessa fiducia che ha trovato a Parigi allora sarebbe stato diverso”.

I problemi a Roma nacquero tutti dalla famosa eliminazione con lo Slovan Bratislava, ad agosto, nel playoff di Europa League. Si ricorda il video virale su Verre?

“Certo, ma poi Verre è stato calciatore. A volte lo faceva giocare anche al posto di Totti e questo ci fa capire di che allenatore stiamo parlando”.