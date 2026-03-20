Ryan in tribuna si gode la Sud: una Lupa e 60mila bandiere

IL MESSAGGERO (Daniele Aloisi) – La Curva Sud aveva chiesto una bolgia e il pubblico romanista ha risposto presente. L’ambiente si infuoca già un’ora e mezza prima dell’inizio della partita, con cori e fumogeni che accolgono il pullman della squadra. Poi dentro l’Olimpico inizia lo spettacolo. La scenografia della Sud è da urlo: un insieme di bandierine rosse, bianche, gialle e nere che formano la Lupa al centro del settore. Al momento dell’entrata in campo i giocatori restano senza parole e Manu Koné viene ripreso dalle telecamere a fissare per diversi secondi lo show sugli spalti. In tribuna anche Florenzi che con il telefonino riprende i suoi ex tifosi. Presente anche Ryan Friedkin che mancava allo stadio dal giorno della sfida contro il Milan.

A fare da cornice alla coreografia, migliaia di bandiere giallorosse per ricreare l’atmosfera magica vista appena un anno fa contro l’Athletic Club. Il pubblico è quello delle grandi occasioni: oltre 63.000 spettatori (di cui 3mila ospiti) che porta al settantanovesimo sold out dall’era Friedkin. In Nord uno striscione per suonare la carica: “Orgoglio e vanto di un’eterna storia. Conquisteremo un’altra vittoria”. Un colpo d’occhio degno di una gara di Champions, competizione che Gasperini spera di tornare a giocare il prima possibile.