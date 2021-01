Ryan Friedkin si scioglie: “Una partita pazza”

Il Tempo (A. Austini) – “Crazy match”. Una partita pazza. È il commento, sollevato, che Ryan Friedkin fa uscendo dallo stadio a due tifosi che lo incontrano uscendo dall’Olimpico e chiedono al figlio del presidente una foto. Lui si presta senza problemi, per una volta chissenefrega della sicurezza e del silenzio, in attesa di un’intervista ufficiale, magari in italiano. Intanto a Ryan è scappato pure un “Forza Roma”, dopo aver sofferto ed esultato in tribuna, al fianco di Fienga e Tiago Pinto. Stavolta assente papà Dan, ma lo rivedremo presto.