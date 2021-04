Ryan Friedkin e Diletta Leotta: spunta il bacio – FOTO

Tra Diletta Leotta e Ryan Friedkin sembra essere scattato l’amore. A riportarlo è il settimanale Oggi che “incastra” i due con una foto del bacio risalente al 20 dicembre scorso, quindi quasi 5 mesi fa. La notizia qualche giorno fa era stata fatta uscire da Dagospia e le immagini sembrano confermare la situazione. Il tutto a poche ore di distanza dal post Instagram della conduttrice di DAZN dove aveva scritto: “Perché se frequento un attore, bellissimo, e siamo felici, deve essere per forza una storia inventata? Spiegatemi perché, poi, una donna non può avere amici, ma sempre e solo amanti. Perché se incontro due volte un ragazzo simpatico per un aperitivo si parla subito di nuovo amore?“.