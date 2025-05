Dopo aver visitato Trigoria nella giornata di ieri, Ryan Friedkin è atteso nella giornata di oggi allo Stadio Olimpico per assistere all’ultima partita casalinga della Roma in questa stagione contro il Milan.

Una sfida importante non solo dal punto di vista sportivo, ma anche dal punto di vista affettivo che porta con sé. La partita di oggi sarà l’ultima apparizione in casa per Claudio Ranieri da allenatore. Il saluterà il pubblico giallorosso congedandosi ancora una volta da quel club che ha più volte definito come la sua squadra del cuore, si preannuncia come un pomeriggio speciale e nostalgico.

Ryan Friedkin vicepresidente della Roma, sarà li presente, continuando a mostrare la sua vicinanza al club nelle fasi decisive della stagione. Meno certa, è la partecipazione del presidente Dan Friedkin. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il numero uno della società giallorossa potrebbe infatti optare per un viaggio in Inghilterra, dove è atteso al Goodison Park per l’ultima gara stagionale dell’Everton, altro club con cui è stato più volte accostato in chiave investimenti. La scelta della proprietà potrebbe eventualmente segnare un momento significativo, riflettendo la gestione multi-club che sembra delinearsi all’orizzonte, ma anche una possibile diversificazione dell’impegno diretto tra Roma e altri progetti calcistici europei.