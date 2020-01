Rutelli: “Sono pessimista riguardo a Tor di Valle. A Cragnotti suggerii l’area di Tor Vergata per lo Stadio”

Francesco Rutelli, ex Sindaco di Roma, è stato intervistato dal Corriere dello Sport ed ha parlato anche dei nuovi impianti che dovrebbero sorgere nella Capitale. Queste le sue parole:

“Anche io di nuovi stadi non ne vorrei uno ma due. Puerché siano realizzati in linea con gli interessa della comunità urbana. Sarebbero ovviamente un impuslo sia per la competitività di Roma e Lazio sia per l’economia della città. Anche se riguardo a Tor di Valle sono pessimista. Quando Cragnotti mi chiese un consiglio per la Lazio io gli suggerii un’area pubblica: Tor Vergata. Poi lì hanno fatto le piscine e le hanno abbadonate“.