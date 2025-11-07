Conferenza StampaNewsPrimo pianoSerie A

Runjaic carica l’Udinese: “Contro la Roma servirà la nostra miglior versione”

L’Udinese si prepara alla trasferta di domenica contro la Roma, valida per l’11ª giornata di Serie A. La sfida dello Stadio Olimpico sarà l’ultima prima della sosta per le nazionali, e il tecnico dei friulani Kosta Runjaic ha parlato in conferenza stampa, analizzando il momento della sua squadra e le insidie dell’incontro.

Il tecnico tedesco ha ricordato il pesante 3-0 subito lo scorso anno contro i giallorossi, sottolineando come quella sconfitta abbia segnato un passaggio chiave nella stagione.

“La scorsa annata è stata piena di sfide, con alti e bassi. Avevamo iniziato bene, anche se alcuni risultati sono arrivati con un pizzico di fortuna. Quest’anno siamo più costanti, anche nelle gare perse abbiamo mostrato solidità, come contro l’Atalanta. Vincere aiuta a livello mentale, e quella prestazione ci ha dimostrato che possiamo competere anche con le big”.

Runjaic ha analizzato la Roma, elogiandone il percorso intrapreso fin d’ora e la qualità del gruppo:

“Hanno cambiato allenatore in estate, un tecnico di grande esperienza, e si sono rafforzati sul mercato. Giocano uomo su uomo, hanno un trend positivo e 21 punti in classifica. Hanno vinto in Europa League in trasferta, e questo ci dice molto sul tipo di gara che ci aspetta. Dovremo difendere con coraggio e attaccare con lucidità”.

Alla domanda se basterebbe semplicemente replicare la prestazione contro l’Atalanta, il tecnico ha risposto con cautela:

“Non credo sia sufficiente. La Roma è superiore, pressa forte e vince molti duelli. Gioca in casa e ha grande qualità. Servirà la nostra miglior versione, l’approccio sarà fondamentale”.

Sul fronte infermeria, il tecnico ha confermato il recupero parziale di Davis:

“Sarà con noi, ma non partirà titolare. Ha circa mezz’ora di autonomia, ma è già positivo che sia disponibile. Potrà sfruttare la pausa per tornare al top”. Assenti certi saranno Miller, fermato da una contusione, e Kristensen, che rientrerà dopo la sosta.

Scritto da Redazione

PER APPROFONDIRE LEGGI ANCHE

I più letti

© Pagineromaniste.com