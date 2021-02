Rui Silva ad un passo dal Real Betis. Sfuma l’obiettivo per la Roma

Il portiere del Granada Rui Silva era stato al centro di diversi rumours a gennaio. Diverse squadre interessate al ventiseienne, tra cui la Roma. I giallorossi infatti avevano cercato il portoghese viste le deludenti prestazioni di Pau Lopez e Mirante. Ora l’estremo difensore sembra aver trovato la sua nuova squadra.

Secondo quanto riportato dal giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari, Rui Silva sarebbe ad un passo dall’accordo a parametro zero con il Real Betis. Il portoghese ha infatti il contratto in scadenza a giugno e ci sarebbero inoltre pochi margini per le altre squadre interessate.