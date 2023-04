Rui Patricio: “Vogliamo giocare in Champions, dobbiamo continuare così”

Un paio di interventi che hanno protetto la preziosa vittoria della Roma. Rui Patricio è stato di nuovo tra i migliori in campo. Al termine del match, il portiere giallorosso ha commentato il successo contro il Torino.

RUI PATRICIO A SKY

Su Llorente.

“È un bravo giocatore, con esperienza e con qualità. Aiuta la squadra come tutti i giocatori.”

Cosa significa per voi il terzo posto?

“Dobbiamo continuare e vincere le partite, vogliamo giocare in Champions e dobbiamo continuare così.”

Vi aspettavate un Dybala così trascinatore?

“È un grande giocatore che aiuta la squadra. Ha tanta qualità e aiuta.”

La Serie A è il campionato europeo in cui si difende meglio?

“È un campionato dove tutte le squadre tatticamente sono abbastanza forti. È difficile giocare così, dobbiamo stare bene in partita ma per tutti i giocatori è un grande campionato.”