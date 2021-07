Rui Patricio, voglia di Roma: rinuncia alle vacanze e domani farà il primo allenamento

Rui Patricio ha voglia di Roma. Arrivato martedì nella Capitale, il portiere portoghese si è subito immerso a fondo nella causa giallorossa. L’inizio degli allenamenti con i nuovi compagni era previsto in Portogallo, dopo le vacanze per recuperare dall’Europeo.

Vacanze a cui il lusitano ha però rinunciato. Come riporta Il Tempo, infatti, Rui Patricio ha rinunciato ad una parte di riposo per mettersi subito a disposizione di José Mourinho. Comincerà infatti a lavorare sotto gli ordini dello Special One già a partire dalla seduta di domani pomeriggio.