La Gazzetta dello Sport – Stasera sarà importante non prendere gol, con la Roma che in casa finora ne ha subiti solo 8 in 17 partite totali. “Ma non è solo merito mio, ma della squadra – dice Rui Patricio -. La Real Sociedad è un avversario difficile, in questa stagione l’Europa League è un po’ come la Champions: dovremo fare del nostro meglio“.