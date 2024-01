Continuano i saluti dei giocatori della Roma a Mourinho. Dopo la notizia dell’esonero sono già arrivati quelli di Dybala e Abraham, ad aggiungersi ora è il connazionale Rui Patricio. Queste le sue parole condivise su un post Instagram: “Mister, ti ringrazio per esserti fidato di me per fare questo viaggio insieme, per l’ammirazione, il rispetto e l’amicizia che abbiamo sempre condiviso! Un grande abbraccio anche a tutto lo staff tecnico, augurando il meglio per le prossime sfide! A presto”.