Rui Patricio: “Partita importante per noi. Non prendere gol aiuta a vincere le gare” – VIDEO

Tra gli assoluti protagonisti della gara contro l’Udinese c’è Rui Patricio. Il portiere portoghese è stato decisivo con il rigore parato a Roberto Pereyra nella ripresa. Queste le parole dell’estremo difensore portoghese ai canali ufficiali del club:

Roma-Udinese?

“È stata una partita molto importante per noi, penso che abbiamo giocato una gara difficile contro una squadra difficile, ma l’importante è aver vinto”.

9 clean sheet nel 2023, come nessuno in Serie A.

“Non prendere gol è importante, come è importante farli. Dobbiamo continuare a lavorare per non prendere gol, se lo facciamo siamo più vicini a vincere le partite. Dobbiamo continuare a lavorare”.