Rui Patricio: “Grande serata, orgoglioso di tutti noi” – FOTO

Rui Patricio è stato tra i protagonisti della gara Lussemburgo-Portogallo terminata 0-6 per i Lusitani valida per le qualificazioni ad Euro2024.

L’estremo difensore giallorosso ha registrato il secondo clean sheet consecutivo nella gara di ieri sera. Il classe ’88 al termine della gara ha voluto festeggiare la vittoria della sua nazionale con un post Instagram, ecco le sue parole: “Una grande serata per concludere queste due partite di qualificazione. Con grande orgoglio per la performance di tutti noi. Grazie a tutti per il supporto! Insieme per il Portogallo!”