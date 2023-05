Rui Patricio diventa il giocatore con più presenze in Europa League – FOTO

Record personale per Rui Patricio. Grazie alla presenza di ieri sera contro il Bayer Leverkusen, arricchita dalla porta inviolata, il portiere è diventato il giocatore con più presenze in Europa League. In totale sono 67 le presenze accomulate dal portoghese che lo fanno balzare al primo posto della speciale graduatoria. È la stessa Europa League a condividere questo dato sul profilo Twitter. Il classe ’88 ha condiviso invece sul proprio profilo Instagram un post dopo la vittoria di ieri sera: “Tutti insieme“, il messaggio annesso.

Rui Patrício = record holder 👏👏👏 🔝 Most appearances in the #UEL era (67) 🤩 pic.twitter.com/brCADtr4OU — UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 12, 2023