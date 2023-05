Piccola consolazione per Rui Patricio. Il portiere portoghese nella deludente trasferta di Monza ha raccolto la centesima presenza con la maglia della Roma. Lo stesso estremo difensore ha deciso di festeggiare condividendo un post sul proprio account Instagram: “Forza e ambizione. Grazie”, la didascalia del classe ’88 per celebrare un traguardo importante in giallorosso.