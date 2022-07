Rui Patricio carica tutti: “Fortissimi con Dybala”

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – La Roma riparte da lui, dal pilastro fortemente voluto un anno fa da Mourinho e che ha battuto lo scetticismo dimostrando tutto il suo valore. Rui Patricio è uno dei simboli della Roma dello Special One: dalle sue parate che hanno salvato più volte il risultato nella finale di Conference permettendo quindi alla Roma di alzare un trofeo europeo.

Nel ritiro in Portogallo il portiere è già tra i più in forma, e si è visto anche nelle amichevoli giocate dai giallorossi. A 34 anni si sente ancora un giocatore importante ed è pronto a una stagione di fuoco tra Roma e Nazionale. A novembre andrà in Qatar.

E a proposito di Mondiale, chissà che dopo il girone non avrà la possibilità di affrontare Pualo Dybala: “Lo conoscevo già da avversario, tutti lo conoscono – ha dichiarato a Sky Sport -. È un giocatore molto importante per le qualità che possiede e per quello che può aggiungere a questa squadra. Sono certo che potremo crescere molto con lui, è sicuramente un grande acquisto della società. Siamo felici che sia un nostro compagno di squadra e sono sicuro ci aiuterà a raggiungere i nostri obiettivi“.