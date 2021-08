Rui Patricio: “Bello avere i tifosi portoghesi di nuovo a casa nostra”

Dopo le ottime prove di inizio stagione Rui Patricio è andato con la Nazionale dove affronterà le partite per la qualificazione al Mondiale in Qatar nel 2022. Il numero uno del Portogallo è stato intervistato da A Bola ed ha parlato dei tifosi. Queste le sue parole:

“È bello avere i tifosi portoghesi di nuovo a casa nostra, avevamo nostalgia di casa, senza dubbio è molto buono. La partita non sarà facile, l’Irlanda è una squadra forte. Dobbiamo fare del nostro meglio ed essere ben preparati. Ogni partita ha la sua storia. Dobbiamo adattarci, dobbiamo essere preparati per queste tre partite in breve tempo. È la realtà, dobbiamo cogliere l’occasione per stare bene in queste tre partite. Tutte le partite sono da vincere, entriamo con la massima concentrazione e intensità, non ci sono più facili o più difficili“.