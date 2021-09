Rui Patricio: “Abbiamo tutti lottato per questa vittoria, abbiamo avuto mentalità e spirito di sacrificio”

Rui Patricio, portiere della Roma, ha parlato dopo la vittoria per 2-1 contro il Sassuolo. Queste le sue parole:

RUI PATRICIO A DAZN

Qual è stata la parata più bella e difficile questa sera?

Non mi piace parlare delle prodezze a livello individuale, preferisco sottolineare la prestazione della squadra. Abbiamo tutti lottato per questa vittoria, abbiamo avuto mentalità e spirito di sacrificio. Dobbiamo continuare così e credere che possiamo vincere tutte le partite e scendere in campo con questa convinzione.

A che punto è il tuo italiano?

L’italiano lo capisco ma non lo parlo. E’ più facile capirlo, ma piano piano spero di migliorare e migliorare questo percorso di integrazione in Italia. Non è facile.