Rui Patricio: “Abbiamo l’occasione di poter continuare a lottare per vincere un titolo. Vogliamo arrivare il più lontano possibile”

Pagine Romaniste – Rui Patricio, portiere della Roma, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Vitesse. Queste le sue parole:

Partita importante per la Roma. Grande rendimento da parte tua, sei soddisfatto del tuo livello?

Si è molto importante. Abbiamo l’occasione di poter continuare a lottare per vincere un titolo. Vogliamo arrivare il più lontano possibile, ci dobbiamo credere. Dobbiamo giocare con ambizione di poter vincere soprattutto quando giochi in un grande club come il nostro. Faremo del nostro meglio. Io penso soltanto a lavorare ogni giorno per crescere e aiutare la squadra, è il mio lavoro. Sto attraversando un buon momento di forma ma deve servire come stimolo per migliorare.

Ti senti più sicuro con la difesa a 3 o a 4?

A me piace giocare a 3 e 4. Conta di più l’organizzazione di squadra, di partita in partita. Ciascun giocatore deve svolgere al meglio il proprio compito, poi sta a me adattarmi alla squadra. Devo fare del mio meglio per aiutare la squadra. Quello che conta di più è vincere le partite.

Nelle ultime 4 partite hai subito soltanto 1 gol. Da cosa dipende questa fase difensiva?

Abbiamo lavorato molto su questa fase. Non è merito soltanto del portiere o della difesa, ma di tutta la squadra e del lavoro collettivo che svolge. Dobbiamo migliorare e ora stiamo attraversando un buon momento difensivo. L’obiettivo è sempre quello di essere più pericolosi davanti e prendere meno gol possibili.

Qual è la miglior parata che hai fatto? Un gol preso dove potevi fare di più?

Non c’è nessuna partita in particolare. Tutte le parate sono importante, anche piccoli dettagli. Tutti i gol che ho preso, viceversa, cerco sempre di tornarci su, di vedere se c’è una soluzione. Voglio cogliere l’occasione per capire come posso allenarmi in maniera diversa. Dopo ogni partita cerco sempre di trarre qualcosa di positivo anche da un errore. Lo considero importante.