Rui, esperienza al potere ma per il futuro della porta piace Vicario

Il Messaggero (G. Lengua) –Alcune statistiche sono contro di lui, ma Rui Patricio non si scoraggia: “Le critiche fanno parte della vita, l’importante è non distrarsi dai propri obiettivi“. D’altronde c’è una carriera che parla per lui e se alcuni dati del campionato attuale non sono in linea con quanto dimostrato negli anni precedenti, per certi versi si può anche soprassedere.

La statistica più eclatante uscita qualche giorno fa dice che il dato dei post-shot xG-GA (gol previsti dopo un tiro decurtati dei gol concessi) è negativo ed è tra i peggiori del campionato. È altrettanto vero, però, che in stagione ha totalizzato 10 clean sheet ed è quarto in Serie A al pari di Szczesny e dopo Merete e Provedel.

L’avanzare dell’età (35 anni) costringe Tiago Pinto a farsi delle domande sul futuro del portoghese che ha un contratto fino al2024. Sul taccuino c’è il nome di Vicario, ma il portiere dell’Empoli è osservato anche dalla Juventus. In alternativa si sta valutando Carnesecchi in prestito alla Cremonese dall’Atalanta.