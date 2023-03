Il “Tedesco volante” Rudi Völler attuale dirigente sportivo ed ex leggenda del calcio tedesco ed ex giocatore della Roma , ha parlato ai microfoni di Rai sport circa il percorso europeo in Europa League della sua ex squadra:

La Roma può vincere l’Europa League?

“Sì, anche se significa che dovrebbero battere il mio Bayer Leverkusen (sorride, ndr)… Però la Roma può vincere, al 100%. Anche se occhio a Xabi Alonso, con lui in panchina le cose vanno meglio”.