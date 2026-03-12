Dopo il pareggio della Roma contro il Bologna, Rowe ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

LE PAROLE DI ROWE

Sulla partita.

“Sono contento per aver dato il mio contributo alla squadra. Ovviamente l’obiettivo è qualificarci al prossimo turno . Dispiaciuto per il pareggio ma ce la giocheremo”.

Pensi che possiate passare il turno?

“La Roma è un’ottima squadra e non sarà facile m a ci crediamo. I nostri tifosi questa sera sono stati fantastici e ci seguiranno anche a Roma anche se sarà uno stadio difficile”.