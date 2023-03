Rottura del naso per Karsdorp, domani verrà operato. L’olandese costretto a saltare il derby

Il terzino olandese della Roma, ieri è stato costretto ad uscire nel corso del primo tempo della sfida con la Real Sociedad, dopo un brutto contrasto aereo con Rico. Karsdorp oggi ha svolto gli esami strumentali che hanno evidenziato la rottura del naso, per cui sarà necessaria l’operazione, che si svolgerà domani. José Mourinho, che non potrà neppure sedere in panchina, dovrà fare a meno del numero 2 giallorosso per il derby con la Lazio, ritornando a disposizione dello Special One dopo la sosta Nazionali.