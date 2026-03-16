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Rosso a Wesley, Caressa: “Sembra proprio che il contatto non ci sia” – VIDEO

Redazione
Pubblicato 5 ore fa il 16/03/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Rosso a Wesley, Caressa: “Sembra proprio che il contatto non ci sia” – VIDEO

Il finale di gara è stato segnato dalle polemiche arbitrali e da un episodio che ha inevitabilmente condizionato l’andamento del match. L’espulsione di Wesley ha acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori, soprattutto per la dinamica dell’azione che ha portato al secondo cartellino giallo.

L’episodio è arrivato in un momento chiave della partita, quando la tensione era già alta e ogni decisione poteva spostare gli equilibri. Durante il post partita di Sky Sport, Fabio Caressa ha evidenziato come l’azione fosse iniziata con un presunto fallo di Lorenzo Pellegrini, non sanzionato dal direttore di gara, prima del contatto che ha portato all’espulsione del difensore. Ecco le sue parole:

Il secondo giallo di Wesley lo vediamo con l’azione che parte già con un fallo di Pellegrini, quello sì, meritevole di giallo. Poi l’azione prosegue e c’è il contatto secondo l’arbitro di Wesley che prende il secondo giallo e l’espulsione, perché è un’azione promettente, come si legge anche dal labiale. Da questa inquadratura che abbiamo sembra proprio che il contatto non ci sia: lo vediamo con il nostro Sky Tech”.

https://www.instagram.com/p/DV6-8cBiCWO/?img_index=1&igsh=MWo2Z25kZnRod2d4cA==

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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