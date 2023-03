Rosso a Mourinho, la Procura apre un’inchiesta sulle frasi di Serra

gazzetta.it – La Procura Federale, a seguito delle dichiarazioni ai media, ha aperto un’inchiesta sull’episodio che ha determinato l’allontanamento dalla panchina dell’allenatore della Roma José Mourinho nel corso della gara di ieri con la Cremonese. A breve saranno ascoltati il tecnico giallorosso e il quarto ufficiale della gara Marco Serra.

“Serra è un bugiardo” aveva tuonato ieri Mourinho. “Volete sapere che cosa è successo? Un normalissimo episodio, come ne succedono altri 50 in partita e dove di solito il quarto uomo dice a un allenatore di stare tranquillo, di sedersi. Io sono emozionale (emotivo, ndr), ma non pazzo. E se ho reagito così qualcosa di grave è successo“.

Tutto è cominciato dopo un contatto fra Kumbulla e Tsadjout, su cui Mourinho ha chiesto spiegazioni e dove Serra sembrerebbe aver risposto a Mou “Fatti i c. tuoi”. Cosa che ha mandato su tutte le furie il portoghese. Dopo il rosso il quarto uomo avrebbe insistito: “Ti prendono tutti per il c…, vai a casa“.