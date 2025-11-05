Parole cariche di affetto e orgoglio quelle di Rosella Sensi, ex presidente della Roma e oggi sindaca di Visso, nei confronti di Daniele De Rossi. L’ex capitano giallorosso è infatti prossimo a una nuova avventura in panchina, con il suo approdo al Genoa ormai imminente, e non potevano mancare le congratulazioni di una delle figure più legate alla sua storia romanista.

Come riportato da LaPresse, Sensi ha espresso tutta la sua gioia per il traguardo raggiunto da De Rossi: “Sono felicissima per lui, lo merita. Gli faccio un grande in bocca al lupo. Merita di sedere in una panchina di Serie A. Dimostrerà col tempo quello che sa fare e quello che vale”.

L’ex presidente ha poi rivolto un pensiero anche alla Roma di Gian Piero Gasperini, sottolineando il proprio sostegno costante ai colori giallorossi: “La Roma? Io sono sempre ottimista, bisogna stare vicino alla squadra e tifare perché abbiamo una bella squadra”. Un messaggio di incoraggiamento e fiducia, nel segno dell’amore incondizionato per la società capitolina.