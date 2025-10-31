Rosella Sensi: “Spalletti scelta migliore per la Juve, però mi tengo stretta Gasp”

La Stampa (N. Balice) – Rosella Sensi in una lunga intervista ha parlato di Luciano Spalletti:

“Che effetto mi farà vederlo alla Juve? Non lo so, parliamo di un professionista e da tifosa l’ho già vissuto come rivale sulle panchine di Inter e Napoli. Certo, non dimentico che con noi finì proprio dopo un Roma-Juve…”, racconta l’ex presidentessa giallorossa.

Era appena iniziata la stagione 2009, lei disse che Spalletti aveva abbandonato la barca mentre affondava, lui rispose che non era vero. E poi?

“E poi riuscimmo comunque a superare un momento difficile scegliendo Claudio Ranieri, sfiorando addirittura lo scudetto. Quanto fatto e quanto vissuto assieme in ogni caso rimane”.

Che cosa le è rimasto dello Spalletti giallorosso?

“Ripenso soprattutto al 2006, alle undici vittorie consecutive, al calcio spettacolare. Quella era una Roma che divertiva, Spalletti riuscì a farla rendere al meglio ma va detto anche che c’erano grandi giocatori, adatti per un calcio così entusiasmante”.

Con Spalletti arriva alla Juve il miglior allenatore possibile?

“Tra tutti gli allenatori attualmente liberi credo proprio che la Juve abbia effettuato la scelta migliore possibile, considerando pure la sua grande voglia di ripartire. Ma lasciatemi dire che a oggi mi tengo stretta il mio allenatore, Gasperini alla Roma sta dimostrando di essere un top assoluto”.