Rosella Sensi: “Bisogna fare un ringraziamento ai Friedkin perché stanno costruendo con grande lungimiranza”

L’ex giallorossa Rosella Sensi presente al Tre Fontane per la storica vittoria scudetto della Roma Femminile. L’ex presidentessa ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di La7. Queste le sue parole:

“È una soddisfazione essere qua, hanno chiuso in bellezza. È un percorso meritato da parte delle ragazze, sono contenta come tifosa per questo lavoro che è stato fatto”.

Qualcosa di questa Roma le ha ricordato la sua?

“Il gruppo, la voglia di vincere e l’unità di intenti”.

Si può raccogliere quanto di programmato e investito?