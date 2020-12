Rosa abbondante ma incompleta: priorità a portiere e terzino destro

Il Messaggero (U.Trani) – Alla luce del comunicato di informazione mensile, che ha evidenziato l’indebitamento del club giallorosso che a ottobre ha raggiunto i 393.7 milioni, durante il mercato di gennaio sono previsti solo rinforzi in prestito. Tiago Pinto è chiamato a cercare qualche soluzione per permettere a Fonseca di lottare alla pari con le big per la zona Champions. La proprietà chiede di alleggerire ulteriormente il monte ingaggi e pensa a Pastore. I ruoli dove ha più bisogno sono quelli del portiere e del terzino destro (i più urgenti), ma senza dimenticare anche quello del regista. L’abbondanza di giocatori c’è, ma non si vede: i portieri vanno in altalena, i terzini faticano e i centrocampisti non incidono. Conquistata la vetta in Europa League, Fonseca va premiato a gennaio.