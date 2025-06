Sono ore calde per il sostituto di Ghisolfi in casa Roma. C’è un mercato da fare e una squadra da consegnare quanto prima a Gasperini. Come riporta Gianluca Di Marzio, si avvicina sempre di più il ritorno di Massara. Nelle ultime ore ci sarebbero stati dei contatti positivi tra le parti. Le prossime, quindi, saranno decisive per la nomina del nuovo DS.