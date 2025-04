La Gazzetta dello Sport – Uno è cresciuto in giallorosso nonostante avesse da sempre una profonda fede biancoceleste. L’altro, invece, stasera andrà a caccia del suo primo sorriso (leggi gol) in un derby. Artem Dovbyk avrà un avversario in più ed è proprio Alessio Romagnoli che cercherà di limitarne la portata (e anche la pericolosità). Del resto Dovbyk oggi avrà il compito di far male alla Lazio, ma anche di far salire la Roma ogni volta che Baroni aumenterà la pressione.

Finora ha dimostrato di fare anche fatica nella copertura del pallone, anche se proprio all’andata da una sua giocata spalle alla porta nacque il gol del definitivo 2-0, quello di Saelemaekers. Ecco Romagnoli dovrà essere bravo ad evitare questo tipo di giocata, impedendo al centravanti ucraino di agire spalle alla porta per favorire gli inserimenti da dietro (soprattutto di Koné). Sarà anche un duello molto fisico, perché poi sia a Dovbyk sia a Romagnoli piace giocare molto con il corpo, andare a duello, mettere “le mani addosso” all’avversario diretto.