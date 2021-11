José Mourinho sceglie la formazione titolare che scenderà in campo contro lo Zorya per la sfida in Conference League, con il ritorno di Chris Smalling dal 1′ minuto, ma Matías Viña e Riccardo Calafiori non saranno presenti neanche in panchina. I due calciatori infatti non hanno ancora recuperato al meglio, nonostante ieri si siano uniti al gruppo per l’allenamento.