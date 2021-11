Roma-Zorya Luhansk 4-0, le pagelle dei quotidiani: Zaniolo ringhia, Abraham spreca ma fa un capolavoro. Sorpresa Perez, El Shaarawy a tutta fascia

Pagine Romaniste – Se prima o seconda è da vedere, intanto la Roma è certa del passaggio del turno di Conference League. I giallorossi passeggiano contro lo Zorya Luhansk per 4-0. Apre Perez, Zaniolo raddoppia, poi nella ripresa la doppietta di Abraham – il secondo gol di rovesciata – mettono il sigillo sulla qualificazione.

Risultato largo, che poteva essere larghissimo se non fosse stato per le innumerevoli reti mancate. Straripante la prestazione di Zaniolo, determinato come non mai. Il numero 22 giallorosso è sempre stato pericoloso, mettendo lo zampino in tutti i gol. Ottima anche la gara di Perez, autore del vantaggio. Lo spagnolo timbra una prestazione viva, che lo ha visto anche conquistare il rigore, mancato – per la seconda volta – da Veretout. Totali Mkhitaryan ed El Shaarawy, Abraham – al netto della doppietta – è mancato in almeno tre gol. Smalling porta al sicuro una difesa che ben si è comportata, Rui Patricio compreso.

LE PAGELLE DEI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT (A. PUGLIESE)

Rui Patricio 6; Mancini 6,5, Smalling 6,5, Kumbulla 6; Karsdorp 6,5, Veretout 6,5, Mkhitaryan 7, El Shaarawy 7; Zaniolo 8; Abraham 6,5, Perez 7,5. Subentrati: Shomurodov 6, Zalewski 6, Ibanez 6, Mayoral sv, Missori sv. Allenatore: Mourinho 7,5.

CORRIERE DELLO SPORT (R. MAIDA)

Rui Patricio 6; Mancini 6, Smalling 6, Kumbulla 6; Karsdorp 6, Veretout 6, Mkhitaryan 6,5, El Shaarawy 6,5; Zaniolo 7; Abraham 7, Perez 7. Subentrati: Shomurodov 6, Zalewski 6, Ibanez 6, Mayoral sv, Missori sv. Allenatore: Mourinho 6,5.

CORRIERE DELLA SERA (L. VALDISERRI)

Rui Patricio sv; Mancini 6, Smalling 6, Kumbulla 6; Karsdorp 6, Veretout 6, Mkhitaryan 6,5, El Shaarawy 7; Zaniolo 8; Abraham 6, Perez 7. Subentrati: Shomurodov sv, Zalewski sv, Ibanez sv, Mayoral sv, Missori sv. Allenatore: Mourinho 7.

LA REPUBBLICA (M. PINCI)

Rui Patricio sv; Mancini 6,5, Smalling 6, Kumbulla 6; Karsdorp 6, Veretout 5,5, Mkhitaryan 6, El Shaarawy 6,5; Zaniolo 8; Abraham 6,5, Perez 7. Subentrati: Shomurodov 6, Zalewski 6, Ibanez 6, Mayoral sv, Missori sv. Allenatore: Mourinho 7.

IL MESSAGGERO (A. SORRENTINO)

Rui Patricio 6,5; Mancini 6, Smalling 6,5, Kumbulla 6; Karsdorp 6, Veretout 6, Mkhitaryan 7, El Shaarawy 6,5; Zaniolo 8; Abraham 6,5, Perez 7,5 Subentrati: Shomurodov 6, Zalewski 6, Ibanez 6, Mayoral sv, Missori sv. Allenatore: Mourinho 7.

IL TEMPO (E. ZOTTI)

Rui Patricio 6; Mancini 6, Smalling 6, Kumbulla 6; Karsdorp 6, Veretout 6, Mkhitaryan 6,5, El Shaarawy 7; Zaniolo 7; Abraham 7, Perez 7. Subentrati: Shomurodov 6, Zalewski 6, Ibanez 6, Mayoral 6, Missori 6. Allenatore: Mourinho 6,5.