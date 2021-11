Sono stati ufficializzati i nomi dei componenti del gruppo arbitrale per la sfida di Conference League di giovedì tra Roma e Zorya. A dirigere la gara sarà il romeno Istvan Kovacs. Gli assistenti saranno Vasile Florin Mirenscu e Ovidiu Artene. Andrei Chvulete il quarto uomo. Della scorsa stagione l’unico precedente: la vittoria in trasferta del Braga per 0-2 nei sedicesimi di finale.