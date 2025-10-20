Joshua Zirkzee è il nome caldo per l’attacco della Roma in vista del mercato di gennaio. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante olandese classe 2001, ceduto in estate dal Bologna al Manchester United, ha collezionato appena 15 minuti in campo nell’ultimo mese e mezzo di Premier League. Un minutaggio ridotto che ha spinto il suo entourage a sondare il terreno per un ritorno in Serie A.

La Roma è fortemente interessata al giocatore e sta valutando la possibilità di accoglierlo in prestito. Il club giallorosso è al lavoro per liberare spazio in rosa, consapevole del valore tecnico di Zirkzee e del fatto che gode della stima di Gian Piero Gasperini, che lo aveva seguito già ai tempi dell’Atalanta.

Dal punto di vista economico, l’operazione è sostenibile: l’ingaggio da 3,6 milioni di euro verrebbe dimezzato, considerando l’arrivo a metà stagione. Non rappresenta quindi un ostacolo per la Roma, che potrebbe garantirgli maggiore continuità e centralità nel progetto tecnico.

Anche il tecnico dei “Reds” si è espresso sul futuro del giovane attaccante, sottolineando come l’opzione West Ham sia stata valutata come seconda scelta, mentre il giocatore avrebbe manifestato una chiara preferenza per il ritorno in Italia.