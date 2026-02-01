La Roma continua a muoversi sul mercato con l’obiettivo di consegnare a Gian Piero Gasperini una rosa sempre più completa e competitiva. In queste ore l’attenzione della dirigenza giallorossa è concentrata su un’operazione che potrebbe sbloccarsi sul filo di lana.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, i giallorossi sono in trattativa a oltranza con il Bayern Monaco per Bryan Zaragoza. La formula individuata è quella del prestito con obbligo di riscatto, ma il vero nodo resta legato alle condizioni che farebbero scattare l’acquisto definitivo del calciatore spagnolo.

I dialoghi tra i club sono continui e mirano proprio a definire questi dettagli, mentre il Celta Vigo sembra orientato a defilarsi per evitare l’attivazione di un obbligo da 13 milioni di euro. Nella giornata di oggi è inoltre previsto un incontro tra il direttore sportivo Massara e Ramadani, agente del giocatore: segnali di ore calde e decisive per la chiusura dell’operazione.