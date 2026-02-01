La Roma continua a lavorare sotto traccia sul mercato, cercando di chiudere operazioni funzionali al progetto tecnico senza clamore eccessivo. In queste ore, però, si registrano passi avanti concreti su una trattativa che va avanti da giorni.
Secondo quanto riportato da Filippo Biafora, sarebbe stato trovato un accordo di massima tra la Roma e il Bayern Monaco per Bryan Zaragoza. L’intesa si basa su un prestito oneroso con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo al verificarsi di determinate condizioni, con l’inserimento anche di una possibile penale a tutela del club tedesco.
Le parti stanno ora limando gli ultimi dettagli burocratici per arrivare alla chiusura definitiva dell’operazione. Nell’accordo rientra anche un indennizzo destinato al Celta Vigo, coinvolto indirettamente nella trattativa. La sensazione è che la fumata bianca possa arrivare a breve.