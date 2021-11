Nicolò Zaniolo va verso il forfait in Nazionale e potrebbe rimanere a Trigoria. Nel match contro il Venezia è entrato al 77esimo e in quel quarto d’ora giocato ha rimediato un affaticamento al polpaccio. Difficile, quindi, che possa rispondere alla chiamata di Roberto Mancini. Rientrerà alla base per essere a disposizione della Roma dopo la sosta al 100%.